وسام أبو علي يتحدث بعد هدفه الأول مع كولومبوس كرو

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي عن شعوره بعد تسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

وانتقل أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وافتتح سجل أهدافه مع فريقه الجديد في مباراة أتالانتا.

وقال أبو علي في تصريحات مصورة: "سعيد بتسجيل أول أهدافي مع كولومبوس كرو، وصناعة أول هدف أيضا".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق "فخور بأن أساعد الفريق في تحقيق هذا الفوز".

وتابع "حققنا النقاط الـ3 بطريقة قبيحة، ولكن ما يهم هو تحقيق الفوز".

وأتم "نتطلع لمواجهة نيويورك سيتي المقبلة، وأشكر الجماهير على دعمها لي منذ انضمامي لكولومبوس".

وتغلب كولومبوس كرو على أتلانتا يونايتد بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة ماراثونية شهدت تسعة أهداف.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه.

وكان كولومبوس كرو متقدما بخمسة أهداف دون مقابل، ، قبل أن ينجح أتلانتا في تسجيل أربعة أهداف لكنه لم يتمكن من التعادل في النهاية.

وارتفع رصيد كولومبوس كرو إلى 49 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق كولومبوس كرو انتصاره الأول بعدما لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

ويحل كولومبوس كرو ضيفا على نيويورك سيتي فجر الخميس يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي بينهم 7 بشكل مباشر.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.