كرة سلة – منتخب مصر للناشئين ينهي بطولة إفريقيا في المركز الرابع

أنهى منتخب مصر للناشئين لكرة السلة للشباب تحت 16 سنة بطولة إفريقيا "أفروباسكت" المقامة في رواندا باحتلال المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مالي بنتيجة 58-51.

وكان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على أنجولا، قبل أن يخسر من كوت ديفوار.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، إسلام جمعة طبيب الفريق.

وفي 8 نسخ سابقة من البطولة وصل منتخب مصر للمباراة النهائية في جميعها.

فاز باللقب في 5 نسخ في 209 و2011 و2015 و2019 و2021.

وخسر اللقب 3 مرات في 2013 و2017 و2023.