بعد 26 ساعة طيران.. وصول بعثة منتخب مصر إلى تشيلي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى تشيلي، وذلك لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 سنة.

واستمرت رحلة سفر منتخب مصر من القاهرة إلى تشيلي إلى 26 ساعة.

وبدأت رحلة السفر من القاهرة إلى تركيا والتي استمرت بها البعثة لمدة 7 ساعات ترانزيت، قبل السفر مرة أخرى إلى تشيلي.

وتحتضن تشيلي كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 18 أكتوبر المقبل.

وتضمنت فترة إعداد منتخب مصر تحت 20 سنة لخوض منافسات كأس العالم، معسكرات مفتوحة، شهدت مباريات ودية مع أندية من الدوري المصري الممتاز ودوري المحترفين، ومعسكر بالمغرب تضمن مواجهتين وديتين مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة.

كما تضمن المعسكر الأخير بالقاهرة ثلاث مواجهات ودية مع الفريق الأول للجبلين السعودي، الفريق الأول للشرطة العراقي والفريق الأول لبيراميدز.

