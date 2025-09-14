الشرق الأوسط: كانسيلو جاهز لصدام الهلال مع الدحيل

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن جواو كانسيلو مدافع الهلال السعودي أصبح جاهزا بنسبة كبيرة لخوض أول مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب الهلال ضد الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال.

وكان كانسيلو تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية خلال مباراة القادسية خرج على إثرها مصابا من مباراة السبت.

وهي المباراة التي تعادل فيها فريقه بنتيجة 2-2.

وأوضح التقرير أن المهاجم البرازيلي ليوناردو ماركوس سيتقدم زملاءه لاعبي الهلال لمواجهة فريق الدحيل.

وذلك بعد قيد اسمه في القائمة الآسيوية رغم استبعاده من القائمة المحلية التي تشارك في بطولتي الدوري وكأس الملك.

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن القادسية الثالث، والاتفاق الخامس والأهلي السادس.

