ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 15:18

كتب : FilGoal

دين هاوسن لاعب ريال مدريد

أفادت جريدة ماركا أن نادي ريال مدريد قرر الاستئناف قرار طرد مدافعه دين هاوسن.

ويأتي ذلك بعد فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت طرد دين هاوسن مدافع الفريق بدون مراجعة من تقنية الفيديو، رغم أنه لم يكن اللاعب الأخير.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد تثق في سحب البطاقة الحمراء.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر قناته عن تحضيره لملف يتضمن ما حدث من الناحية التحكيمية خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري هذا الموسم، وكذلك الموسم الماضي، ليرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة تأتي لكي يعلم فيفا بما يحدث في إسبانيا.

وقال مذيع القناة: "من المؤسف أن نضطر للحديث عن هذا الفضيحة بدلاً من الحديث عن مباراة كيليان مبابي الكبيرة أو عن الـ150 مباراة التي خاضها أورليان تشواميني".

تقرير قناة ريال مدريد أشار إلى "قضية نيجريرا" الشهيرة في التحكيم الإسباني، والتي ترجع إلى مبالغ مالية دفعها برشلونة لشركة يملكها نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأشارت قناة ريال مدريد إلى لعب برشلونة صافي 65 مباراة في القرن الحادي والعشرين بأفضلية عددية بسبب حالات الطرد، بينما لعب ريال مدريد منقوصا مرتين أكثر.

وتستمر معركة ريال مدريد عبر قناته مع لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، رغم التعديلات التي تم إجراؤها على تشكيل اللجنة في بداية الموسم الحالي.

ولعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد دين هاوسن.

وخاض هاوسن 8 مباريات مع ريال مدريد وطرد مرتين في جميع البطولات.

وحصل ريال مدريد على العلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات وحصوله على 12 نقطة.

