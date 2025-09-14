ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 14:25
كتب : FilGoal
تأهلت العداءة المصرية بسنت حميدة إلى نصف نهائي سباق 400 متر عدو للسيدات في بطولة العالم.
وتقام بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في العاصمة اليابانية طوكيو.
ووصلت بسنت حميدة إلى نصف النهائي بعدما حققت زمن 50.36 ثانية.
واحتلت بسنت حميدة المركز الثالث في سباق التصفيات، لتتأهل إلى نصف النهائي.
وتقام منافسات نصف نهائي سباق 400 متر عدو يوم 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 18 لاعبة.
بينما تقام منافسات النهائي يوم 18 من الشهر ذاته.
وشهدت منافسات الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى أمس السبت، تأهل المصرية إسراء عويس إلى النهائي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز.
