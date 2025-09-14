روديجر لجماهير ريال مدريد: سأعود في أقرب وقت ممكن
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
وعد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد جماهير فريقه بالعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.
وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن إصابة روديجر التي ستبعده عن الملاعب لفترة.
وقال روديجر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كما تعلمون جميعاً، لا أكره شيئاً أكثر من عدم قدرتي على اللعب مع زملائي في الفريق، والدفاع عن النادي.
وأضاف "لكن شيئاً واحداً مؤكداً: سأبذل قصارى جهدي لأعود إلى كامل لياقتي البدنية في أقرب وقت ممكن".
وأكمل المدافع الألماني "لقد مررت بانتكاسات من قبل، وسأنهض من جديد. دائماً الحمد لله".
وأوضح بيان ريال مدريد أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ.
وبحسب تقارير إسبانية فإن اللاعب الألماني سيغيب لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.
