قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب يوهان كرويف.

وشهدت القائمة غياب كل من لامين يامال وفرينكي دي يونج وأليخاندرو بالدي للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

المرمى: جوان جارسيا – فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين

خط الدفاع: رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستينسن – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – مارك بيرنال

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – ماركوس راشفورد – باردجي روني – جويل فيرنانديز

ويمتلك برشلونة 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.