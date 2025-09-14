قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب يوهان كرويف.

وشهدت القائمة غياب كل من لامين يامال وفرينكي دي يونج وأليخاندرو بالدي للإصابة.

أخبار متعلقة:
رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

المرمى: جوان جارسيا – فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين

خط الدفاع: رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستينسن – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – مارك بيرنال

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – ماركوس راشفورد – باردجي روني – جويل فيرنانديز

ويمتلك برشلونة 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن روديجر لجماهير ريال مدريد: سأعود في أقرب وقت ممكن رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج تيباس: ريال مدريد ينتقد كل شيء وهذا حقهم.. وحقنا محاولة نقل مباراة بالدوري في الخارج الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس ألونسو: الحكم فسر طرد هاوسن ولكنه لم يقنعني تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا
أخر الأخبار
سلوت يوضح سبب استبعاد إيزاك أمام بيرنلي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن 24 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. صلاح يقود الهجوم ضد بيرنلي مع غياب إيزاك 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة 4 فرق ساعة | الدوري المصري
ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم ساعة | رياضة نسائية
روديجر لجماهير ريال مدريد: سأعود في أقرب وقت ممكن ساعة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - تألق مصري ومفاجآت بالجملة قبل انطلاق ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513384/قائمة-برشلونة-غياب-يامال-ودي-يونج-وبالدي-أمام-فالنسيا