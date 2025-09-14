اسكواش - تألق مصري ومفاجآت بالجملة قبل انطلاق ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة

تنطلق منافسات الدور الثالث "ثمن النهائي" من بطولة مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش اليوم الأحد.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الأحد والإثنين أمام سفح الأهرامات.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة من 29 دولة يتنافسون على لقب أولى بطولات الموسم الجديد بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 732 ألف دولار بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

وشهدت الأدوار الأولى تألق مصري بتأهل المصنفين الأوائل إلى ثمن النهائي.

كما فجّر أدم حوّال مفاجأة كبرى عندما أقصى النيوزلاندي بول كول المصنف الثالث عالميا.

ويعتبر ذلك الإقصاء هو الأقوى تاريخيا في تاريخ اللعبة ليحفر أدم اسمه في تاريخ اللعبة.

وعادت منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

اسكواش مصر الدولية
