رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج

يدخل برشلونة مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني بدون نجمه لامين يامال الغائب للإصابة، وهو الأمر الذي يشير إلى رقم سلبي للفريق في حالة غياب النجم الشاب.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب يوهان كرويف.

ويخوض برشلونة مباراته ضد فالنسيا على ملعب يوهان كرويف الصغير والخاص بالتدريبات، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز ملعبه الجديد، سبوتيفاي كامب نو.

وقبل المباراة يواجه برشلونة خطر أحد الأرقام السلبية الخاص بغياب نجمه لامين يامال، وأيضا فرينكي دي يونج.

ويغيب أيضا لاعب الوسط الهولندي دي يونج عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.

ويشير الرقم السلبي إلى عدم تحقيق برشلونة للفوز في غياب الثنائي لامين يامال ودي يونج عن التشكيل الأساسي في الدوري مع هانز فليك.

برشلونة لعب 4 مباريات في الدوري الإسباني الموسم الماضي تحت قيادة هانز فليك، وفي غياب لامين يامال ودي يونج عن التشكيل الأساسي.

لم يحقق فيها الفوز. إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة.

المباراة الأولى كانت ضد أتليتكو مدريد وخسرها برشلونة 2-1. والثانية كانت ضد أوساسونا وخسرها برشلونة 4-2، والثالثة ضد سيلتا فيجو وانتهت بالتعادل 2-2، والرابعة ضد لاس بالماس وخسرها برشلونة 2-0.

ويمتلك برشلونة 7 نقاط بعد أول 3 جولات في الدوري، من فوزين وتعادل.