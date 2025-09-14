أدار نهائي المؤتمر.. حكم من البوسنة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 13:23
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.
ويفتتح ريال مدريد الإسباني مشواره في الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، بمواجهة مارسيليا الفرنسي في ملعب سنتياجو برنابيو.
وتم تعيين طاقم تحكيم من البوسنة والهرسك لإدارة المباراة، بقيادة عرفان بيليتو.
وكان عرفان بيليتو تولى إدارة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.
وجاء طاقم حكام المباراة بالكامل كالآتي:
عرفان بيليتو (البوسنة والهرسك)
سِناد إبريشيمبيجوفيتش (البوسنة والهرسك)
دافور بيليو (البوسنة والهرسك)
ميلوس جيجوفيتش (البوسنة والهرسك)
دينيس هيلجير (هولندا)
كريستيان دينجير (ألمانيا)
نرشح لكم
قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل تيباس: ريال مدريد ينتقد كل شيء وهذا حقهم.. وحقنا محاولة نقل مباراة بالدوري في الخارج الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا