أدار نهائي المؤتمر.. حكم من البوسنة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

الحكم عرفان بيليتو (البوسنة والهرسك)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح ريال مدريد الإسباني مشواره في الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، بمواجهة مارسيليا الفرنسي في ملعب سنتياجو برنابيو.

وتم تعيين طاقم تحكيم من البوسنة والهرسك لإدارة المباراة، بقيادة عرفان بيليتو.

وكان عرفان بيليتو تولى إدارة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.

وجاء طاقم حكام المباراة بالكامل كالآتي:

عرفان بيليتو (البوسنة والهرسك)

سِناد إبريشيمبيجوفيتش (البوسنة والهرسك)

دافور بيليو (البوسنة والهرسك)

ميلوس جيجوفيتش (البوسنة والهرسك)

دينيس هيلجير (هولندا)

كريستيان دينجير (ألمانيا)

