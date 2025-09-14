الخماسي الحديث - معتز وائل لـ في الجول: ذهبية بطولة العالم مجرد خطوة نحو الأولمبياد

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 13:22

كتب : محمد سمير

معتز وائل - الخماسي الحديث

يرى معتز وائل بطل الخماسي الحديث والمتوج ذهبية بطولة العالم أن ذلك الإنجاز مجرد خطوة نحو الأولمبياد.

وتوج معتز وائل بذهبية بطولة العالم للكبار في الخماسي الحديث والتي أقيمت بدولة ليتوانيا الشهر الماضي.

وقال معتز وائل بطل الخماسي الحديث لـ FilGoal.com: "ذهبية بطولة العالم في ليتوانيا خطوة نحو التجهيز للأولمبياد، وبالتأكيد ليست تلك البطولة فقط".

وأوضح "نحن نتعلم من كل البطولات سواء توجت بميدالية أو خسرت من أجل التجهيز للأولمبياد".

أما عن سر تميز مصر في الخماسي الحديث فأجاب "أعتقد أن هناك كثير من العوامل لتألقنا في اللعبة وصنعت الفارق منذ التأهيل لأولمبياد باريس".

وتابع "كان هناك جو تنافسي حتى أننا تأهلنا بأربعة لاعبين في منافسات الرجال ولاعبتين بالسيدات".

وشدد معتز وائل "اللاعبون المصريون متميزون في لعبة الموانع التي تم إدراجها بدلا من الفروسية، وأرى أن ذلك إفادة لنا لأن اللعبة لا تعتمد على حظ قرعة الحصان".

وأضاف معتز وائل "لا أرى أن تتويج أحمد الجندي بالذهبية الأولمبية يمثل ضغطا علينا، هناك ضغوطات علينا من أكثر من اتجاه ونسعى للتعامل بشكل أفضل".

وبسؤاله عن رؤيته لأولمبياد لوس أنجلوس قال: "من المبكر التفكير في الأولمبياد حاليا والتوقعات بشأنها، ونبدأ التحضير بالمشاركة في البطولات الدولية حاليا".

وواصل "بدأت ممارسة الخماسي الحديث في 2015 واخترتها بسبب ممارسة شقيقي الأكبر لها، ولعبتي المفضلة بينهم الجري مع الرماية (الليزر رن)".

واختتم معتز وائل تصريحاته "لم أفكر تغيير ممارسة الخماسي الحديث منذ مشاركتي في أول بطولة وحصولي على ميدالية".

