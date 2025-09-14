شكوك حول مشاركة جوليان ألفاريز أمام ليفربول

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو

تحوم الشكوك حول قدرة جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد على المشاركة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

واستبدل المهاجم الأرجنتيني بين شوطي مباراة فريقه أمام فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت.

وقال ديجيو سيميوني في تصريحات للصحفيين: "ألفاريز كان يعاني من انزعاج عضلي وسيحتاج للخضوع لفحوصات طبية".

وأضاف "نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا، ونثق بأنه سيعود إلى أفضل حالاته في أقرب وقت ممكن".

وتابع "أما ديفيد هانكو فقد التوى كاحله قليلا، لذا سنحصل على المزيد من المعلومات صباح الأحد".

في الوقت نفسه، سيفتقد ليفربول كورتيس جونز ضد أتليتكو مدريد.

فمن المقرر أن يغيب لاعب خط الوسط عن مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

أتليتكو مدريد ليفربول جوليان ألفاريز
