كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

فريدة الشرقاوي - فريق إستوج من كوسوفو كرة يد

توجت المحترفة المصرية فريدة الشرقاوي بلقب كأس السوبر لسيدات كوسوفو.

وكانت فريدة الشرقاوي قد انضمت إلى صفوف إستوج من كوسوفو بداية من الموسم المقبل.

وتغلب إستوج بقيادة فريدة الشرقاوي على فيريزاي بنتيجة 39-31 في مباراة سوبر كوسوفو.

وبذلك يحصد إستوج كأس السوبر الثالث في تاريخه.

ولعبت فريدة الشرقاوي الموسم الماضي مع نادي الزمالك.

وكانت فريدة الشرقاوي قد سبق ولعبت مع ناديي الأهلي والشمس.

ويستعد فريق إستوج لافتتاح مشواره في بطولتي الدوري والكأس بكوسوفو.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للسيدات خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة هولندا والأرجنتين والنمسا.

كرة يد فريدة الشرقاوي
