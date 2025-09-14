كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:22
كتب : FilGoal
توجت المحترفة المصرية فريدة الشرقاوي بلقب كأس السوبر لسيدات كوسوفو.
وكانت فريدة الشرقاوي قد انضمت إلى صفوف إستوج من كوسوفو بداية من الموسم المقبل.
وتغلب إستوج بقيادة فريدة الشرقاوي على فيريزاي بنتيجة 39-31 في مباراة سوبر كوسوفو.
وبذلك يحصد إستوج كأس السوبر الثالث في تاريخه.
ولعبت فريدة الشرقاوي الموسم الماضي مع نادي الزمالك.
وكانت فريدة الشرقاوي قد سبق ولعبت مع ناديي الأهلي والشمس.
ويستعد فريق إستوج لافتتاح مشواره في بطولتي الدوري والكأس بكوسوفو.
ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للسيدات خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبلين.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة هولندا والأرجنتين والنمسا.
نرشح لكم
كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز كرة يد - محمد علي يتألق في فوز لشبونة على دينامو بوخارست بدوري أبطال أوروبا كرة يد - بمشاركة الرباعي المصري.. فيزبريم يخسر أمام ألبورج بافتتاح دوري أبطال أوروبا كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة