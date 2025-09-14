مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

توج الفرنسي مايكل أوليسي بجائزة لاعب شهر أغسطس في بايرن ميونيخ.

وواصل أوليسي تألقه في أول 4 مباريات بالموسم.

فقد سجل هدفين في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني ضد لايبزيج.

وأضاف هدفا آخر في مباراة الكأس ضد فيسبادن ومباراة الدوري ضد أوجسبورج.

وحصل أوليس على 41.2% من الأصوات.

إذ تفوق على لويس دياز (18.5%) وهاري كين (15.9%).

وبذلك، حصد اللاعب الفرنسي أول جائزة له كلاعب للشهر في بايرن بالموسم الجديد.

بايرن ميونيخ مايكل أوليسي
