مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:16
كتب : FilGoal
توج الفرنسي مايكل أوليسي بجائزة لاعب شهر أغسطس في بايرن ميونيخ.
وواصل أوليسي تألقه في أول 4 مباريات بالموسم.
فقد سجل هدفين في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني ضد لايبزيج.
وأضاف هدفا آخر في مباراة الكأس ضد فيسبادن ومباراة الدوري ضد أوجسبورج.
وحصل أوليس على 41.2% من الأصوات.
إذ تفوق على لويس دياز (18.5%) وهاري كين (15.9%).
وبذلك، حصد اللاعب الفرنسي أول جائزة له كلاعب للشهر في بايرن بالموسم الجديد.
نرشح لكم
ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل تيباس: ريال مدريد ينتقد كل شيء وهذا حقهم.. وحقنا محاولة نقل مباراة بالدوري في الخارج الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا هويلوند يضرب في أول 14 دقيقة.. نابولي على الصدارة بثلاثية في شباك فيورنتينا قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن