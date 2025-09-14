أزمة في حراسة مرمى النصر قبل مواجهة الخلود

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

رونالدو ونواف العقيدي

سيغيب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن مباراة فريقه ضد الخلود يوم الأحد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويصطدم النصر بالخلود في ثاني جولات الدوري السعودي.

وأفاد النصر عبر موقعه أن العقيدي بحاجة إلى مواصلة برنامج تأهيلي لإكمال التعافي من إصابته بتمزَّق عضلي.

أخبار متعلقة:
إنتركونتيننتال – محمد حمدي: نعرف أوكلاند جيدا من مواجهات الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة رغم تبقي موسمين.. لودي يفسخ تعاقده مع الهلال بعد خروجه من القائمة المحلية ضربة أولى ولكن.. ميتروفيتش يسجل في ظهوره الأول مع الريان

وتعرَّض الحارس لهذه الإصابة خلال المعسكر الذي خاضه المنتخب السعودي في التشيك بين 31 أغسطس الماضي و8 سبتمبر الجاري.

وبسببها غاب عن تدريبات الأخضر ومباراتيه الوديتين خلال المعسكر مع مقدونيا الشمالية والتشيك.

وبعد عودته إلى النصر، خضع لفحص طبي، الثلاثاء الماضي، أظهر شفاءه من تمزق في العضلة الخلفية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وبناءً على نتيجة الفحص، شارك جزئيًا في تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة، سعيًا للعب أمام الخلود.

مع ذلك، رأى الجهاز الطبي للفريق حاجته إلى تأهيل إضافي، وأوصى الطاقم الفني، بإبعاده يومين حتى يتخلص تمامًا من الإصابة.

إثر ذلك، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، إخراجه من القائمة التي ستخوض المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض.

وذكرت الرياضية أن جيسوس سيواصل إبعاد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، للاستفادة بثمانية لاعبين أجانب آخرين مثلما حدث أمام التعاون في الجولة الماضية.

ومع غياب العقيدي وبينتو، يُنتظر اعتماد المدرب على راغد النجار، الحارس الثالث، أساسيًا في المباراة.

واعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، على العقيدي في المواجهة الافتتاحية في الدوري السعودي، أمام التعاون، على حساب البرازيلي بينتو الحارس الأساسي.

النصر بينتو نواف العقيدي الخلود
نرشح لكم
رغم تبقي موسمين.. لودي يفسخ تعاقده مع الهلال بعد خروجه من القائمة المحلية داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي 6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية تقرير: الكشف عن قيمة انتقال لابورت إلى بلباو
أخر الأخبار
أدار نهائي المؤتمر.. حكم من البوسنة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخماسي الحديث - معتز وائل لـ في الجول: ذهبية بطولة العالم مجرد خطوة نحو الأولمبياد 14 دقيقة | رياضات أخرى
شكوك حول مشاركة جوليان ألفاريز أمام ليفربول 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج ساعة | كرة يد
مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513372/أزمة-في-حراسة-مرمى-النصر-قبل-مواجهة-الخلود