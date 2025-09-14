أزمة في حراسة مرمى النصر قبل مواجهة الخلود

سيغيب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن مباراة فريقه ضد الخلود يوم الأحد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويصطدم النصر بالخلود في ثاني جولات الدوري السعودي.

وأفاد النصر عبر موقعه أن العقيدي بحاجة إلى مواصلة برنامج تأهيلي لإكمال التعافي من إصابته بتمزَّق عضلي.

وتعرَّض الحارس لهذه الإصابة خلال المعسكر الذي خاضه المنتخب السعودي في التشيك بين 31 أغسطس الماضي و8 سبتمبر الجاري.

وبسببها غاب عن تدريبات الأخضر ومباراتيه الوديتين خلال المعسكر مع مقدونيا الشمالية والتشيك.

وبعد عودته إلى النصر، خضع لفحص طبي، الثلاثاء الماضي، أظهر شفاءه من تمزق في العضلة الخلفية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وبناءً على نتيجة الفحص، شارك جزئيًا في تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة، سعيًا للعب أمام الخلود.

مع ذلك، رأى الجهاز الطبي للفريق حاجته إلى تأهيل إضافي، وأوصى الطاقم الفني، بإبعاده يومين حتى يتخلص تمامًا من الإصابة.

إثر ذلك، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، إخراجه من القائمة التي ستخوض المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض.

وذكرت الرياضية أن جيسوس سيواصل إبعاد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، للاستفادة بثمانية لاعبين أجانب آخرين مثلما حدث أمام التعاون في الجولة الماضية.

ومع غياب العقيدي وبينتو، يُنتظر اعتماد المدرب على راغد النجار، الحارس الثالث، أساسيًا في المباراة.

واعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، على العقيدي في المواجهة الافتتاحية في الدوري السعودي، أمام التعاون، على حساب البرازيلي بينتو الحارس الأساسي.