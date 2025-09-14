تيباس: ريال مدريد ينتقد كل شيء وهذا حقهم.. وحقنا محاولة نقل مباراة بالدوري في الخارج

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على انتقادات ريال مدريد بشأن محاولات نقل مواجهة فياريال أمام برشلونة إلى مدينة ميامي الأمريكية.

وكان ريال مدريد قد رفض فكرة نقل المباراة من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال خافيير تيباس عبر قناة العربية: "تلقينا انتقادات من ريال مدريد فقط، أما باقي الأندية فلم توجه أي نقد، بدأنا في 2019 دراسة إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا".

وتابع "إذا أقيمت مواجهة فياريال وبرشلونة في ميامي، وإذا كان طرفا المباراة ليس لديهما مشكلة فما الأزمة إذا؟".

وأوضح تيباس "انتقادات ريال مدريد يجب أن نفهمها في سياق سياسة وتوجه النادي في السنوات الأخيرة، فهم دائما ما يوجهون النقد إلى الحكام ورابطة الدوري والصحفيين".

واختتم تصريحاته "ريال مدريد لديه الحق في توجيه النقد، ونحن أيضا لدينا الحق في محاولة نقل مباراة فياريال وبرشلونة لتقام في الخارج احتراما لجماهير الدوري الإسباني في الخارج".

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.