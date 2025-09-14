إنتركونتيننتال – محمد حمدي: نعرف أوكلاند جيدا من مواجهات الأهلي

شدد محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز على أن فريقه يجب أن يلعب بقوة ضد أوكلاند سيتي، لأن الفريق النيوزيلندي ليس بالضعيف كما يروج البعض.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وقال حمدي عبر قناة أون سبورت: "فريق أوكلاند سيتي معروف للجميع ويشارك باستمرار في مونديال الأندية وهو فريق جيد، ونعرفه أيضا من مواجهة الأهلي أكثر من مرة".

وأضاف "مشاركة بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال أمر جيد للنادي وستُكتب في تاريخه".

وأتم تصريحاته "يجب أن نلعب المباراة بكل تركيز لأن أوكلاند ليس بالفريق الضعيف كما يروج البعض".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.