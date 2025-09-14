إنتركونتيننتال – محمد حمدي: نعرف أوكلاند جيدا من مواجهات الأهلي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز - أورلاندو

شدد محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز على أن فريقه يجب أن يلعب بقوة ضد أوكلاند سيتي، لأن الفريق النيوزيلندي ليس بالضعيف كما يروج البعض.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وقال حمدي عبر قناة أون سبورت: "فريق أوكلاند سيتي معروف للجميع ويشارك باستمرار في مونديال الأندية وهو فريق جيد، ونعرفه أيضا من مواجهة الأهلي أكثر من مرة".

أخبار متعلقة:
إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة

وأضاف "مشاركة بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال أمر جيد للنادي وستُكتب في تاريخه".

وأتم تصريحاته "يجب أن نلعب المباراة بكل تركيز لأن أوكلاند ليس بالفريق الضعيف كما يروج البعض".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.

بيراميدز أوكلاند محمد حمدي
نرشح لكم
أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلم صعوبة مواجهة بيراميدز في مصر قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز بزيه المعتاد في مواجهة أوكلاند سيتي كأس إنتركونتينينتال - الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز
أخر الأخبار
سكاي تكشف مدة غياب ويسا عن نيوكاسل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أدار نهائي المؤتمر.. حكم من البوسنة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخماسي الحديث - معتز وائل لـ في الجول: ذهبية بطولة العالم مجرد خطوة نحو الأولمبياد 26 دقيقة | رياضات أخرى
شكوك حول مشاركة جوليان ألفاريز أمام ليفربول 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج ساعة | كرة يد
مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513369/إنتركونتيننتال-محمد-حمدي-نعرف-أوكلاند-جيدا-من-مواجهات-الأهلي