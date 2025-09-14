إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن مواجهة فريقه لـ أوكلاند سيتي النيوزيلندي لن تكون سهلة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت: "أوكلاند فريق متمرس في بطولات كأس العالم للأندية ويشارك دائما في مثل هذه البطولات".

وأضاف "أتمنى التوفيق لنا في المباراة وتحقيق الفوز ليكون حافز لنا في المناسبات المقبلة، درسنا أوكلاند جيدا وعرفنا كل شيء عنه".

وأتم تصريحاته "أول مرة بيراميدز يشارك في هذا الحدث الكبير وهدفنا الوصول لأبعد مدى، المباراة على ملعبنا ونسعى لحسهما مبكرا".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.

