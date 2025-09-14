رغم تبقي موسمين.. لودي يفسخ تعاقده مع الهلال بعد خروجه من القائمة المحلية

تلقى نادي الهلال السعودي إخطارا من ممثل هيرنان لودي ظهير أيسر الفريق بفسخ تعاقده مع النادي.

ويرتبط لودي بتعاقد مع الهلال حتى صيف 2027 بعد انضمامه في يناير 2024.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تلقي الهلال إخطارا من ممثل لودي القانوني يفيد بفسخ تعاقده الساري مع النادي.

ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية.

ونشر لودي بيانا عبر حسابه الرسمي يكشف رحيله عن الفريق وفسخ تعاقده مع الهلال من أجل رغبته في استمرار لعب كرة القدم.

وكشف لودي في بيانه "انضممت إلى أكبر ناد في آسيا بيناير 2024 وشعرت بفخر كبير وقاتلت من أجل أهداف النادي وحققت 4 ألقاب مع الفريق".

وتابع "بدأت الموسم الجاري بدافع قوي لتحقيق المزيد من البطولات للنادي لكن بعد فترة الإعداد فوجءت بأنني لن أتمكن من المشاركة في الدوري وتقتصر مشاركتي على عدد محدود جدا من المباريات في بطولة آسيا".

واختتم لودي تصريحاته "مازالت لدي الكثير من الأحلام في كرة القدم، ولم أتلق ردا من النادي بشأن التوصل لحل لأكون متاحا في المباريات لذلك لجأت للجانب القانوني وتم إخباري أنه لا يمكن حرماني من ممارسة اللعبة".

وسبق وأن لعب لودي لأندية أتلتيكو مدريد ومارسيليا.

وانضم اللاعب إلى الهلال قادما من مارسيليا في يناير 2024 مقابل 23 مليون يورو.

وكان لودي قد شارك في 5 مباريات مع الهلال بكأس العالم للأندية.