كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 10:44

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة طائرة

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة بالفوز على إيران.

وتغلب الفراعنة على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من بطولة العالم.

ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة أشواط (25-17، 16-25، 25-23، 25-20).

وشهدت المباراة تألق الثلاثي أحمد سعيد وعبد الرحمن الحسيني وسيف عابد على مستوى الهجوم بستجيل 47 نقطة.

وكان أحمد سعيد أكثر اللاعبين المسجلين للنقاط في المباراة برصيد 18 نقطة يليه عبد الرحمن الحسيني بـ 17 نقطة، كما نجح سيف عابد في تسجيل 12 نقطة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من بطولة العالم رفقة إيران وتونس والفلبين مستضيف البطولة.

ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر في بطولة العالم على إيران إلى نسخة 2010.

ومنذ ذلك الانتصار لعب المنتخبان في سبع مواجهات بمختلف المسابقات وحسمت إيران وقتها الفوز في ستة منهم.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الفلبين الساعة 12:30 ظهر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان منتخب تونس قد تصدر المجموعة بعد الفوز على الفلبين بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي.

وحقق منتخب مصر انتصاره الأول في دور المجموعات ببطولة العالم منذ نسخة 2018 إذ لم يحقق الفراعنة أي انتصار في النسخة الماضية عام 2022.

نظام البطولة

تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

تاريخ مصر

يشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ نسخة 1998 وحتى الآن.

وخلال تلك الفترة حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات فقط من 29 مباراة من 1998 وحتى 2022، ولم يسجل انتصارين في نفس النسخة بأي بطولة منهم.

وكان منتخب مصر قد شارك لأول مرة في نسخة 1974 وحقق 3 انتصارات من 10 مباريات، بينما في النسخة التالية 1978 حقق انتصارين من 9 مباريات.

ولم يشارك منتخب مصر في نسخة 1982 قبل أن يشارك في نسخة 86 ويحقق انتصار وحيد من ست مباريات.

وبعد غياب في نسختي 1990 و1994 لم يغب الفراعنة عن بطولة العالم منذ نسخة 1998 حتى الآن.

