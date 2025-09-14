وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع كولومبوس كرو أمام أتلانتا في مباراة التسعة أهداف

افتتح وسام أبو علي سجل أهدافه مع كولومبوس كرو في مباراة استعادة الانتصارات بالدوري الأمريكي.

وتغلب كولومبوس كرو على أتلانتا يونايتد بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة ماراثونية شهدت تسعة أهداف.

وكان كولومبوس كرو متقدما بخمسة أهداف دون مقابل، وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث، قبل أن ينجح أتلانتا في تسجيل أربعة أهداف لكنه لم يتمكن من التعادل في النهاية.

ARRIVED AT THE PERFECT TIME 👉🕘 pic.twitter.com/1Y6jQLp6ZJ — The Crew (@ColumbusCrew) September 14, 2025

وارتفع رصيد كولومبوس كرو إلى 49 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق كولومبوس كرو انتصاره الأول بعدما لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

ويحل كولومبوس كرو ضيفا على نيويورك سيتي فجر الخميس يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي بينهم 7 بشكل مباشر.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

