وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع كولومبوس كرو أمام أتلانتا في مباراة التسعة أهداف

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 10:11

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولمبوس كرو

افتتح وسام أبو علي سجل أهدافه مع كولومبوس كرو في مباراة استعادة الانتصارات بالدوري الأمريكي.

وتغلب كولومبوس كرو على أتلانتا يونايتد بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة ماراثونية شهدت تسعة أهداف.

وكان كولومبوس كرو متقدما بخمسة أهداف دون مقابل، وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث، قبل أن ينجح أتلانتا في تسجيل أربعة أهداف لكنه لم يتمكن من التعادل في النهاية.

وارتفع رصيد كولومبوس كرو إلى 49 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق كولومبوس كرو انتصاره الأول بعدما لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

ويحل كولومبوس كرو ضيفا على نيويورك سيتي فجر الخميس يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي بينهم 7 بشكل مباشر.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

الدوري الأمريكي كولومبوس كرو
