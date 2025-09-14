تشارلوت يعاقب "بانينكا" ميسي بثلاثية في إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأمريكي

عاقب فريق تشارلوت، ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي بعد لعب النجم الأرجنتيني ركلة جزاء غير ناجحة على طريقة "بانينكا".

وتغلب تشارلوت على إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء في الدقيقة 32 ليسجل تشارلوت بعد دقيقتين هدف التقدم.

أما في الشوط الثاني فنجح تشارلوت في إضافة هدفين جديدين بالدقيقتين 47 و84.

ورفع تشارلوت رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 46 نقطة في المركز الثامن لكن من 26 مباراة ولديه 4 مباريات مؤجلة.

ويعاني إنتر ميامي في آخر خمس مباريات بالدوري الأمريكي إذ لم ينجح سوى في تحقيق انتصار وحيد مقابل هزيمتين وتعادلين.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز فجر يوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.

وينفرد فيلاديلفيا بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 57 نقطة.

ويتأهل أول 7 فرق في ترتيب القسمين الشرقي والغربي إلى نهائيات الدوري الأمريكي.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع من القسمين ملحقا من أجل التأهل للنهائيات.