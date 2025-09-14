مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 09:56

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من شهر سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
مع حسام حسن على القمة.. السعيد يسجل للموسم الـ 20 في الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والقناة الناقلة أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا

الدوري المصري

يحل مودرن سبورت ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة وتذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يحل الأهلي ضيفا على إنبي باستاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة بالسادسة والنصف مساء وتذاع عبر نفس القناة.

كأس إنتركونتيننتال

يستهل بيراميدز مشواره في منافسات كأس إنتركونتيننتال بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة مساء.

ويتأهل الفائز من المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي لمواجهة أهلي جدة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف النصر فريق الخلود في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة الثمانية.

الأهلي بيراميدز ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
طولان: هذا ما فاجأني في المنتخب الثاني.. وموقفي من فيديو الحضري وأحمد حسن تدريبات خاصة لحمدي والوافد الجديد بعد فوز الزمالك على المصري إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب ورد المجلس.. وهل يمكن إقناعه بالعودة قرار من فيريرا بعد الفوز على المصري لتسهيل التصويت في الجمعية العمومية.. الأهلي يوفر عدة خدمات لأعضاء النادي فيريرا: كان بإمكاننا هزيمة المصري بخماسية.. وهذه حقيقة تدريب معالي مع الشباب مع حسام حسن على القمة.. السعيد يسجل للموسم الـ 20 في الدوري المصري
أخر الأخبار
رغم تبقي موسمين.. تقرير: لودي يفسخ تعاقده مع الهلال بعد خروجه من القائمة المحلية 6 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران 20 دقيقة | كرة طائرة
وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع كولومبوس كرو أمام أتلانتا في مباراة التسعة أهداف 52 دقيقة | أمريكا
تشارلوت يعاقب "بانينكا" ميسي بثلاثية في إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال 10 ساعة | الدوري الإسباني
ضربة أولى ولكن.. ميتروفيتش يسجل في ظهوره الأول مع الريان 10 ساعة | الوطن العربي
تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513363/مواعيد-مباريات-الأحد-14-سبتمبر-2025-الأهلي-وبيراميدز-وليفربول-ودربي-مانشستر