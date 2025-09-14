مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من شهر سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يحل مودرن سبورت ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة وتذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يحل الأهلي ضيفا على إنبي باستاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة بالسادسة والنصف مساء وتذاع عبر نفس القناة.

كأس إنتركونتيننتال

يستهل بيراميدز مشواره في منافسات كأس إنتركونتيننتال بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة مساء.

ويتأهل الفائز من المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي لمواجهة أهلي جدة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف النصر فريق الخلود في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة الثمانية.