الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول أخيرا في الدوري الإسباني، وذلك على حساب فياريال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تقدم بابلو باريوس في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة 52 سجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني بصناعة ماركوس يورينتي.

وبذلك حقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في الموسم الحالي، بعد هزيمة وتعادلين.

وكان أتلتيكو قد خسر أول مباراة أمام إسبانيول 2-1، ثم تعادل مع إلتشي وألافيس بنفس النتيجة 1-1.

وتقدم أتلتيكو مدريد للمركز التاسع مؤقتا برصيد 5 نقاط.

أما فياريال فتخلف عن المنافسة المتقدمة، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

ريال مدريد يتصدر الترتيب بـ 12 نقطة، يليه أتلتيك بلباو الذي تلقى خسارته الأولى ليتوقف عند 9 نقاط رفقة خيتافي.

أما حامل اللقب برشلونة فيملك 7 نقاط من 3 مباريات، ويلعب ضد فالنسيا الأحد.

