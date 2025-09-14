ضربة أولى ولكن.. ميتروفيتش يسجل في ظهوره الأول مع الريان

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

ميتروفيتش

في ظهوره الأول مع الريان القطري، شارك ألكساندر ميتروفيتش بديلا وسجل هدفا في الدقائق الأخيرة.

جاء ذلك في مباراة الريان أمام قطر ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري القطري.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وشارك ميتروفيتش في الدقيقة 59 بدلا من أحمد علاء الدين.

وفي الدقيقة 91 بدأ الصربي عرضه المعهود، حيث سجل هدف تقدم الفريق بعد تمريرة من روجر جيديش.

ولكن على الجانب الآخر في الدقيقة 100، أدرك علي سعودي هدف التعادل لقطر.

النتيجة تركت قطر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الشمال المتصدر بالعلامة الكاملة.

أما الريان فيحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وانضم ميتروفيتش إلى صفوف الريان قبل أيام قليلة قادما من الهلال السعودي.

وقال ميتروفيتش في ختام فيديو التقديم المثل البدوي المنتشر "ما أبطى بالسيل إلا كبره".

ويشير المثل البدوي إلى الربط بين تأخر الشيء وبين حجمه وأهميته، وتم استخدامه في تقديم صفقة تمت في الرابع من سبتمبر، في الأنفاس الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميتروفيتش قد خرج من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

في ذلك الوقت تعاقد الهلال مع عبد الرزاق حمد الله مؤقتا أثناء البطولة، ثم ضم داروين نونيز من ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

