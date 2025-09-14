هويلوند يضرب في أول 14 دقيقة.. نابولي على الصدارة بثلاثية في شباك فيورنتينا

واصل نابولي حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه فيورنتينا 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

تقدم كيفن دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 14 سجل راسموس هويلوند الوافد من مانشستر يونايتد، بعد تمريرة من لياندرو سبيناتزولا.

جاء ذلك في مشاركة هويلوند الأولى بقميص نابولي.

وفي الدقيقة 51 سجل سام بوكيما الهدف الثالث بصناعة الكاميروني فرانك زامبو أنجيسا.

على الجانب الآخر سجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا الوحيد.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي هزم إنتر 4-3 في نفس الجولة.

ويمكن لكريمنونينسي وروما اللحاق بركب العلامة الكاملة، حيث فاز كل منهما بأول مباراتين.

كريمونينسي الذي هزم ميلان وساسولو، يواجه فيرونا في الجولة الثالثة.

أما روما الذي هزم بولونيا وبيزا، فيواجه تورينو.

على الجانب الآخر لا يزال فيورنتينا بلا فوز، حيث تلقى خسارته الأولى بعد تعادلين مع كالياري وتورينو.

ويحتل الفيولا المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.