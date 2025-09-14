هويلوند يضرب في أول 14 دقيقة.. نابولي على الصدارة بثلاثية في شباك فيورنتينا

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

واصل نابولي حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه فيورنتينا 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

تقدم كيفن دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 14 سجل راسموس هويلوند الوافد من مانشستر يونايتد، بعد تمريرة من لياندرو سبيناتزولا.

أخبار متعلقة:
في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية

جاء ذلك في مشاركة هويلوند الأولى بقميص نابولي.

وفي الدقيقة 51 سجل سام بوكيما الهدف الثالث بصناعة الكاميروني فرانك زامبو أنجيسا.

على الجانب الآخر سجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا الوحيد.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي هزم إنتر 4-3 في نفس الجولة.

ويمكن لكريمنونينسي وروما اللحاق بركب العلامة الكاملة، حيث فاز كل منهما بأول مباراتين.

كريمونينسي الذي هزم ميلان وساسولو، يواجه فيرونا في الجولة الثالثة.

أما روما الذي هزم بولونيا وبيزا، فيواجه تورينو.

على الجانب الآخر لا يزال فيورنتينا بلا فوز، حيث تلقى خسارته الأولى بعد تعادلين مع كالياري وتورينو.

ويحتل الفيولا المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

الدوري الإيطالي فيورنتينا نابولي هويلوند
نرشح لكم
الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن العلامة الكاملة مستمرة.. بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية توتنام يستعيد الانتصارات بثلاثية تعمق جراح وست هام ألونسو: الحكم فسر طرد هاوسن ولكنه لم يقنعني
أخر الأخبار
الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
ضربة أولى ولكن.. ميتروفيتش يسجل في ظهوره الأول مع الريان 2 ساعة | الوطن العربي
تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هويلوند يضرب في أول 14 دقيقة.. نابولي على الصدارة بثلاثية في شباك فيورنتينا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طولان: هذا ما فاجأني في المنتخب الثاني.. وموقفي من فيديو الحضري وأحمد حسن 2 ساعة | منتخب مصر
قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تدريبات خاصة لحمدي والوافد الجديد بعد فوز الزمالك على المصري 3 ساعة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513359/هويلوند-يضرب-في-أول-14-دقيقة-نابولي-على-الصدارة-بثلاثية-في-شباك-فيورنتينا