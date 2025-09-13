إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمود مرعي ومصطفى فتحي للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – محمود زلاكة – مصطفى زيكو – محمد رضا "بوبو" – إيفرتون - رمضان صبحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس – مروان حمدي – فيستون ماييلي

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.