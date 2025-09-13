سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب ورد المجلس.. وهل يمكن إقناعه بالعودة

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن كواليس اجتماع مجلس الإدارة الذي شهد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد لظروف صحية وعدم خوض الانتخابات المقبلة.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الخطيب حقق العديد من الإنجازات خلال فترته في رئاسة الأهلي، حيث تسلم البنية التحتية للنادي 88 فدانا، والآن تصل إلى 249 فدانا".

وأضاف "الخطيب تعرض لضغوط كبيرة في الأعوام الماضية بما في ذلك وفاة شقيقتيه".

وأكمل "التقارير الطبية تشير إلى تأثره سلبا باستمرار العمل تحت ضغط عصبي ونفسي، وبالتالي أصبح من الضروري أن يبتعد لفترة زمنية أطول".

وواصل "لم يعلم أحد داخل مجلس إدارة الأهلي بقرار الخطيب قبل إعلانه، لأن نتائج اجتماعه مع الفريق الطبي كانت يوم الأربعاء، قبل اجتماعات يوم الخميس".

وتابع "يوم الخميس كان لدينا الجمعية العمومية لشركة الأهلي للمنشآت التي أقرت ميزانية الاستاد، ثم اجتماع لجنة الكرة، ثم زيارة الخطيب للفريق، وأخيرا اجتماع مجلس الإدارة".

وأوضح "بعد نهاية أعمال الاجتماع حادثني الخطيب بعيدا عن المجلس ومنحني رسالة بقراره لأسلمها لمجلس الإدارة. جمال جبر كان بجانبي وبكى نظرا لعلاقته الوثيقة به".

وأضاف "كانت هناك صدمة عنيفة لمجلس الإدارة ورفض تام لفكرة ابتعاد الخطيب عن النادي في هذه الفترة أو الفترة القادمة".

وكشف "آخر تواصل تم بيني وبينه كان اليوم، وكان يطمئن على إجراءات الجمعية العمومية يوم 19 سبتمبر".

وأوضح "الجمعية العمومية ستكون هامة للغاية، لأن لائحة النظام الأساسي هي عصب كل شيء على مستوى النادي وشركاته".

وأكمل "إذا لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية ستكون هناك لائحة استرشادية في ضوء قانون الرياضة الجديد".

وعن ظهور البيانين تباعا قال: "كان قرار مجلس الإدارة بتلبية رغبة الخطيب بنشر بيانه، ثم نشر قراره بالرفض، وتم نشرهما في نفس التوقيت منعا لانتشار المعلومات المغلوطة في هذا الشأن".

ماذا حدث؟

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدم ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة وبداية مرحلة العلاج من الآن.

ويأتي ذلك قبل شهرين على الدعوة لإقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وجاء بيان الخطيب

"زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائما، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي، وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير.

وكما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالاً لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره.

واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط.

ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة.

ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتم إليه، ومصدرا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

رد مجلس الإدارة

"طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن محمود الخطيب الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة.

ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.

وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل لـ محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل.

لكن في ذات الوقت يرفض المجلس ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره".