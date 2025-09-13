قرار من فيريرا بعد الفوز على المصري

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 23:20

كتب : إبراهيم رمضان

قرر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات.

وسيحصل لاعبو الزمالك على راحة لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة من بطولة الدوري يوم الخميس المقبل.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على المصري بعد 7 مباريات في الدوري لم يعرف فيهم الانتصار، إذ خسر في 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

وللمرة الأولى يتمكن عدي الدباغ من التسجيل بعد الانضمام للزمالك في الموسم الحالي.

واستطاع عمر جابر من التسجيل لأول مرة منذ فبراير 2024 ضد الداخلية.

ووصل جوان بيزيرا للمساهمة الثالثة مع الزمالك في 5 مباريات بتسجيله هدف وصناعة هدفين.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في الوصافة.

