داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية

تعادل الهلال مع ضيفه القادسية بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تقدم كريستوفر باه للقادسية في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 49 تعادل داروين نونيز الوافد من ليفربول في الصيف، بعد تمريرة من البرازيلي مالكوم.

الهدف هو الأول لداروين بقميص الزعيم السعودي.

وبعد دقيقة واحدة سجل خوليان كوينونيس الهدف الثاني للقادسية، بعد تمريرة من ناهيتان نانديز.

وبعد طول مراجعة لتقنية الفيديو، تمكن روبن نيفيز من تسجيل التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبذلك يتعثر الهلال مبكرا، حيث فاز على الرياض في الجولة الأولى 2-0.

كذلك القادسية حقق الفوز في الجولة الأولى على النجمة الصاعد حديثا 3-1.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن القادسية الثالث، والاتفاق الخامس والأهلي السادس.

ويملك النصر فرصة اجتيازهم جميعا إن فاز على الخلود غدا الأحد.

وحتى الآن، لم يحقق العلامة الكاملة في الدوري السعودي سوى الخليج المتصدر والاتحاد حامل اللقب، بـ 6 نقاط لكل منهما.