داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

داروين نونيز

تعادل الهلال مع ضيفه القادسية بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تقدم كريستوفر باه للقادسية في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 49 تعادل داروين نونيز الوافد من ليفربول في الصيف، بعد تمريرة من البرازيلي مالكوم.

أخبار متعلقة:
لأول مرة في التاريخ.. السعودية تستضيف "ريسلمينيا" 6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق

الهدف هو الأول لداروين بقميص الزعيم السعودي.

وبعد دقيقة واحدة سجل خوليان كوينونيس الهدف الثاني للقادسية، بعد تمريرة من ناهيتان نانديز.

وبعد طول مراجعة لتقنية الفيديو، تمكن روبن نيفيز من تسجيل التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبذلك يتعثر الهلال مبكرا، حيث فاز على الرياض في الجولة الأولى 2-0.

كذلك القادسية حقق الفوز في الجولة الأولى على النجمة الصاعد حديثا 3-1.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن القادسية الثالث، والاتفاق الخامس والأهلي السادس.

ويملك النصر فرصة اجتيازهم جميعا إن فاز على الخلود غدا الأحد.

وحتى الآن، لم يحقق العلامة الكاملة في الدوري السعودي سوى الخليج المتصدر والاتحاد حامل اللقب، بـ 6 نقاط لكل منهما.

الهلال الدوري السعودي داروين نونيز
نرشح لكم
أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي 6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية تقرير: الكشف عن قيمة انتقال لابورت إلى بلباو لابورت إلى أتليتك بلباو كادينا سير: فيفا يحل أزمة لابورت مع أتليتك بلباو
أخر الأخبار
الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال 4 ساعة | الدوري الإسباني
ضربة أولى ولكن.. ميتروفيتش يسجل في ظهوره الأول مع الريان 4 ساعة | الوطن العربي
تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
هويلوند يضرب في أول 14 دقيقة.. نابولي على الصدارة بثلاثية في شباك فيورنتينا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
طولان: هذا ما فاجأني في المنتخب الثاني.. وموقفي من فيديو الحضري وأحمد حسن 4 ساعة | منتخب مصر
قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تدريبات خاصة لحمدي والوافد الجديد بعد فوز الزمالك على المصري 5 ساعة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند 5 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513352/داروين-يقص-الشريط-رغم-التعثر-الأول-الهلال-يتعادل-مع-القادسية