لتسهيل التصويت في الجمعية العمومية.. الأهلي يوفر عدة خدمات لأعضاء النادي

أعلن النادي الأهلي توفير عدة خدمات تنظيمية لأعضاء الجمعية العمومية وذلك قبل الاجتماع الخاص المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري.

ويجري الأهلي الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في النادي.

وتشمل الخدمات التي أعلن عنها الأهلي الآتي: "تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية. يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في يوم مهم للمشاركة في رسم مستقبل النادي".

وأعلن الأهلي أن هناك إشراف قضائي كامل بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة، للإشراف على عملية التصويت بالكامل في الجمعية العمومية.

وذلك للتصويت على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وكان محمود الخطيب أعلن نيته في عدم الترشح لدورة ثالثة في انتخابات الأهلي المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن النادي في الوقت الحالي أو لاحقا.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.