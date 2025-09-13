الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - أتليتك بلباو

خسر أتلتيك بلباو على ملعبه سان ماميس أمام ضيفه ألافيس بهدف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد سجله أليكس بيرينجير في مرماه بالخطأ في الدقيقة 57.

بلباو كان قد حقق الفوز في أول 3 جولات.

وبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

برشلونة حامل اللقب يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بانتظار مواجهة فالنسيا.

أما ألافيس فقد حقق فوزه الثاني، ليضيفه إلى تعادل و خسارة.

ورفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.

