فيريرا: كان بإمكاننا هزيمة المصري بخماسية.. وهذه حقيقة تدريب معالي مع الشباب

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه كان يستطيع الفوز على المصري بخمسة أهداف.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب البلجيكي خلال مؤتمر صحفي: "سعيد بالطريقة التي فاز بها الفريق ضد المصري".

وأضاف "صنعنا العديد من الفرص في مباراة المصري وكان من الممكن أن تكون النتيجة هي الفوز بخمسة أهداف، ونستطيع أن نحتفل في رحلة عودتنا إلى القاهرة".

وتابع "نبدأ عملية الاستشفاء بعد اللقاء قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في الدوري".

وواصل "حصلنا على فترة راحة عقب مباراة وادي دجلة، وخضنا مباراة ودية لم تكن أفضل شيء خلال فترة التوقف، ولكن الفريق استعد بجدية لمباراة المصري ونجح في الفوز".

وكشف "لا أساس من الصحة لما تردد حول فكرة مشاركة عبد الحميد معالي في التدريبات مع فريق الشباب".

وأكمل "كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد في مباراة المصري، وآدم كايد يمتلك من الجودة ما يجعله يلعب في مركز الجناح بجانب مراكز أخرى، وتم استبداله لأنه لم يحصل على دقائق لعب أكثر في الفترة الماضية".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد سبب في التغيير بخط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة ولكن لا أحد يعلم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على المصري بعد 7 مباريات في الدوري لم يعرف فيهم الانتصار، إذ خسر في 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

وللمرة الأولى يتمكن عدي الدباغ من التسجيل بعد الانضمام للزمالك في الموسم الحالي.

واستطاع عمر جابر من التسجيل لأول مرة منذ فبراير 2024 ضد الداخلية.

ووصل جوان بيزيرا للمساهمة الثالثة مع الزمالك في 5 مباريات بتسجيله هدف وصناعة هدفين.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في الوصافة.