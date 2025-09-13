الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هايدينهايم بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

هايدينهايم عانى من بداية مزرية للمباراة، حيث أصيب لاعبه ليارت باكارادا، وأتى يوناس فورينباخ بدلا منه في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 21 خسر جهود لاعبه بودو زيفزيفادزي ببطاقة حمراء مباشرة.

وتقدم دورتموند بهدف سيرهو جيراسي في الدقيقة 33، بعد تمريرة من جوليان رييرسون.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ماكسيميليان باير الهدف الثاني بعد تمريرة من كريم أديمي.

وشارك جوب بيلينجهام، شقيق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الحالي ودورتموند السابق، في الدقيقة 65 بدلا من كريم أديمي.

النتيجة رفعت رصيد دورتموند إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وتعادل دورتموند مع سانت باولي 3-3 في الجولة الأولى، ثم فاز على يونيون برلين 3-0.

أما هايدينهايم فيقبع في المركز الأخير بلا نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة في الدوري الألماني حتى الآن.