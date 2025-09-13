العلامة الكاملة مستمرة.. بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

لويس دياز

سحق بايرن ميونيخ ضيفه هامبورج بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

تقدم سيرج جنابري بتسديدة رائعة في الدقيقة 3 بعد تمريرة من كونراد لايمر.

وصنع هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 9، ليسجله أليكساندر بافلوفيتش.

وفي الدقيقة 26 أضاف هاري كين ثالث الأهداف من ركلة جزاء.

وافد الصيف الكولومبي لويس دياز القادم من ليفربول، سجل الهدف الرابع بعد تمريرة من جوشوا كيميتش في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 62 اختتم هاري كين الخماسية بثاني أهدافه الشخصية من صناعة مايكل أوليسيه.

حامل اللقب يواصل حملة الدفاع بنجاح ساحق، بالفوز الثالث على التوالي من أول 3 جولات.

9 نقاط يتصدر بها بايرن ميونيخ جدول الترتيب، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

أما هامبورج فيقبع في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

