أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري

انتصر سيراميكا كليوباترا على سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد هيئة قناة السويس.

سجل هدف اللقاء صديق أوجولا.

الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد سيراميكا لـ 10 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع.

فيما تلقى سموحة أول خسارة وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ 13.

ولأول مرة ينتصر سيراميكا على سموحة في الدوري بعد 9 مباريات دون فوز انتهت 5 منها بالتعادل و4 انتصارات للفريق السكندري.

سيراميكا كليوباترا ترسم لوحة فنية.. وصديق أوجولا يوقعها بصاروخ في مرمى سموحة! ⚽ pic.twitter.com/wGeNF07MAP — ON Sport (@ONTimeSports) September 13, 2025

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين وفي الدقيقة 22 تعرض عماد فتحي للإصابة وخرج في الدقيقة 26 وعوضه محمد كونيه.

وفي الدقيقة 37 حاول أحمد فوزي تهديد مرمى سيراميكا لكن كرته علت العارضة.

سيراميكا رغم استحواذه على الكرة ومضاعفة تمريراته إلا أنه لم يجد طريقا نحو المرمى.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حاول صامويل أمادي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 62 لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 75 سجل صديق أوجولا هدف التقدم لسيراميكا بتسديدة قوية على يسار الحارس.

الدقائق الأخيرة مرت بسلام وحسم سيراميكا 3 نقاط جديدة في رصيده وانتصار يحدث لأول مرة.