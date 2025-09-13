استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 22:11

كتب : محمد رؤوف

الزمالك - المصري

فاز الزمالك على منافسه المصري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عدي الدباغ وعمر جابر وعبد الله السعيد أهداف الزمالك.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على المصري بعد 7 مباريات في الدوري لم يعرف فيهم الانتصار، إذ خسر في 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

وللمرة الأولى يتمكن عدي الدباغ من التسجيل بعد الانضمام للزمالك في الموسم الحالي.

واستطاع عمر جابر من التسجيل لأول مرة منذ فبراير 2024 ضد الداخلية.

ووصل جوان بيزيرا للمساهمة الثالثة مع الزمالك في 5 مباريات بتسجيله هدف وصناعة هدفين.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في الوصافة.

تبادل إهدار الفرص

بداية المباراة كانت قوية، وتبادل الفريقان إهدار الفرص إذ أهدر ناصر ماهر فرصة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة خارج المرمى عقب سلسلة مراوغات رائعة من بيزيرا.

وفي الدقيق الثامنة أهدر الدباغ انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر.

وبعد دقيقة واحدة أهدر صلاح محسن انفرادا تاما بعد خروج محمد صبحي من اللعبة وقرر محسن عدم التسجيل ثم سقط أرضا.

ثم سدد محمود حمادة لاعب المصري كرة اللمسة الأولى خطيرة للغاية علت المرمى بعد رأسية من صلاح محسن في الدقيقة 18.

وبعد دقيقة راوع بيزيرا بطريقة رائعة ثم سدد كرة تصدى لها عصام ثروت.

وافتتح الدباغ التسجيل في الدقيقة 30 بعد ارتطام الكرة في القائم عقب تشتيت من محمد هاشم ثم ارتدادها إلى الدباغ الذي أحرز الهدف.

انخفاض الإيقاع

انخفض إيقاع المباراة في الشوط الثاني لكن استحوذ الزمالك على الكرة.

وضاعف عمر جابر النتيجة بعد تسديدة بوجه الخارجي للقدم عقب تمريرة من جوان بيزيرا.

وسدد عمرو ناصر كرة رأسية أنقذها ثروت في الدقيقة 75.

وعاد الحكم للفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح عمرو ناصر لاعب الزمالك بعد دفعه من قبل مدافع المصري.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء وطرد محمد هاشم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وسجلها عبد الله السعيد في الدقيقة 88.

