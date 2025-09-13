كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات

منتخب مصر لكرة اليد للشابات

توج منتخب مصر لكرة اليد للسيدات ببطولة إفريقيا للشابات مواليد 2006 تحت 20 سنة، وذلك بالتغلب في النهائي على غينيا.

وفاز منتخب مصر على غينيا بنتيجة 25-22 في البطولة التي أقيمت في الجزائر.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على أنجولا في نصف النهائي.

وفي دور المجموعات فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 35-16، وعلى تونس 26-22، وعلى بوركينا فاسو 44-17، وعلى زامبيا 40-17، وعلى الكونغو 43-22.

ويشارك أيضا منتخب مصر تحت 17 سنة للناشئات مواليد 2008 في بطولة إفريقيا المقامة في الجزائر.

