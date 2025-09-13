كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر لكرة اليد للسيدات ببطولة إفريقيا للشابات مواليد 2006 تحت 20 سنة، وذلك بالتغلب في النهائي على غينيا.
وفاز منتخب مصر على غينيا بنتيجة 25-22 في البطولة التي أقيمت في الجزائر.
وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على أنجولا في نصف النهائي.
وفي دور المجموعات فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 35-16، وعلى تونس 26-22، وعلى بوركينا فاسو 44-17، وعلى زامبيا 40-17، وعلى الكونغو 43-22.
ويشارك أيضا منتخب مصر تحت 17 سنة للناشئات مواليد 2008 في بطولة إفريقيا المقامة في الجزائر.
