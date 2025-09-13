المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
سجل عمر جابر الهدف الثاني لفريقه الزمالك ضد منافسه المصري.
خوان دي بيزيرا
النادي : الزمالك
ويواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.
وأحرز عمر جابر الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 64 بعد تسديدة بوجه الخارجي للقدم عقب تمريرة من بيزيرا.
ويعتبر هذا الهدف هو الأول لعمر جابر مع الزمالك خلال الموسم الجاري.
عمر جابر يسجل لأول مرة في الدوري المصري منذ موسم 2023-24.
الظهير الأيمن جاء هدفه الأخير ضد الداخلية في فبراير 2024
ووصل بيزيرا للمساهمة التهديفية الثالثة له في 5 مباريات خاضهم إذ تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.
وانضم بيزيرا للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أولكساندريا الأوكراني.
