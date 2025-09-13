يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سعادته بما وصل له الفريق والمشاركة في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطل قارة إفريقيا.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "أرفض تماما الحديث عن أن أوكلاند فريق غير محترف والتقليل منه مرفوض لأنه فريق مميز يمتلك خبرة اللعب في تلك البطولة عدة مرات".

وأضاف "كما أنه خاض معسكرا طويلا في الإمارات واستعد جيدا للقاء بيراميدز، ولذلك هو ليس بالفريق الضعيف والمباراة ليست سهلة".

وأتم "يغيب محمود مرعي ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، وباقي الفريق جاهز وسنختار الأنسب للقاء، وطموحنا بلا حدود وأثق بشدة في المجموعة على تخطي تلك الكرة والفوز بكل شيء".

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.