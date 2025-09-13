تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عبر قناته عن تحضيره لملف يتضمن ما حدث من الناحية التحكيمية خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري هذا الموسم، وكذلك الموسم الماضي، ليرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة تأتي لكي يعلم فيفا بما يحدث في إسبانيا.

وقال مذيع القناة: "من المؤسف أن نضطر للحديث عن هذا الفضيحة بدلاً من الحديث عن مباراة مبابي الكبيرة أو عن الـ150 مباراة التي خاضها تشواميني".

ويأتي ذلك بعد فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت طرد دين هويسن مدافع الفريق بدون مراجعة من تقنية الفيديو، رغم أنه لم يكن اللاعب الأخير.

تقرير قناة ريال مدريد أشار إلى "قضية نيجريرا" الشهيرة في التحكيم الإسباني، والتي ترجع إلى مبالغ مالية دفعها برشلونة لشركة يملكها نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأشارت قناة ريال مدريد إلى لعب برشلونة صافي 65 مباراة في القرن الحادي والعشرين بأفضلية عددية بسبب حالات الطرد، بينما لعب ريال مدريد منقوصا مرتين أكثر.

وتستمر معركة ريال مدريد عبر قناته مع لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، رغم التعديلات التي تم إجراؤها على تشكيل اللجنة في بداية الموسم الحالي.

ولعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد دين هاوسن.

وخاض هاوسن 8 مباريات مع ريال مدريد وطرد مرتين في جميع البطولات.

وحصل ريال مدريد على العلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات وحصوله على 12 نقطة.

