في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق

قلب يوفنتوس الطاولة على غريمه إنتر وانتصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لويد كيلي وكينان يلديز وكيفرن تورام وفاسيلي أدزيتش أهداف يوفنتوس.

بينما أحرز هاكان تشالهان أوجلو (2) وماركوس تورام أهداف إنتر.

وخطف يوفنتوس الفوز في دربي إيطاليا بعد عودة في النتيجة خلال 9 دقائق فقط.

وافتتح كيلي النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة رائعة.

وتعادل تشالهان أوجلو لإنتر في الدقيقة 30 من تسديدة رائعة بعيدة المدى.

ثم عاد يلديز ليسجل التقدم في الدقيقة 38 بعد تسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء.

وكرر تشالهان أوجلو الأمر وسجل هدف التعادل بعد استلام الكرة ثم تسديدة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وتقدم تورام لإنتر في الدقيقة 76 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وبدأ يوفنتوس مهمة الريمونتادا في الدقيقة 82 بعد تسجيل كيفرين تورام هدف التعادل من رأسية.

وأكمل أدزيتش الريمونتادا للسيدة العجوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بصاروخية من وضع الثبات من خارج منطقة الجزاء.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة إذ وصل للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت حتى يلعب نابولي وكريمونيزي وروما، إذ تحمل هذه الفرق 6 نقاط.

بينما تلقى إنتر الهزيمة الثانية بشكل متتالي بعد الخسارة من أودينيزي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الثانية تواليا يعود خصم النيراتزوري في النتيجة ويفوز بالمباراة.

وتوقف رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز السابع.