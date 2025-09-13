في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:16

كتب : محمد رؤوف

فيسيلي أدزيتش - يوفنتوس - إنتر

قلب يوفنتوس الطاولة على غريمه إنتر وانتصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لويد كيلي وكينان يلديز وكيفرن تورام وفاسيلي أدزيتش أهداف يوفنتوس.

بينما أحرز هاكان تشالهان أوجلو (2) وماركوس تورام أهداف إنتر.

أخبار متعلقة:
أوبيندا: لم أستطع النوم بعدما سمعت عن عرض يوفنتوس ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس يوفنتوس يستعير أوبيندا مع إلزامية الشراء يوفنتوس يعلن ضم زيجروفا

وخطف يوفنتوس الفوز في دربي إيطاليا بعد عودة في النتيجة خلال 9 دقائق فقط.

وافتتح كيلي النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة رائعة.

وتعادل تشالهان أوجلو لإنتر في الدقيقة 30 من تسديدة رائعة بعيدة المدى.

ثم عاد يلديز ليسجل التقدم في الدقيقة 38 بعد تسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء.

وكرر تشالهان أوجلو الأمر وسجل هدف التعادل بعد استلام الكرة ثم تسديدة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وتقدم تورام لإنتر في الدقيقة 76 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وبدأ يوفنتوس مهمة الريمونتادا في الدقيقة 82 بعد تسجيل كيفرين تورام هدف التعادل من رأسية.

وأكمل أدزيتش الريمونتادا للسيدة العجوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بصاروخية من وضع الثبات من خارج منطقة الجزاء.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة إذ وصل للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت حتى يلعب نابولي وكريمونيزي وروما، إذ تحمل هذه الفرق 6 نقاط.

بينما تلقى إنتر الهزيمة الثانية بشكل متتالي بعد الخسارة من أودينيزي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الثانية تواليا يعود خصم النيراتزوري في النتيجة ويفوز بالمباراة.

وتوقف رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز السابع.

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن العلامة الكاملة مستمرة.. بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية توتنام يستعيد الانتصارات بثلاثية تعمق جراح وست هام ألونسو: الحكم فسر طرد هاوسن ولكنه لم يقنعني تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين
أخر الأخبار
سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب ورد المجلس.. وهل يمكن إقناعه بالعودة 3 دقيقة | الدوري المصري
قرار من فيريرا بعد الفوز على المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية 12 دقيقة | سعودي في الجول
لتسهيل التصويت في الجمعية العمومية.. الأهلي يوفر عدة خدمات لأعضاء النادي 21 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس 34 دقيقة | الدوري الإسباني
فيريرا: كان بإمكاننا هزيمة المصري بخماسية.. وهذه حقيقة تدريب معالي مع الشباب 40 دقيقة | الدوري المصري
الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع حسام حسن على القمة.. السعيد يسجل للموسم الـ 20 في الدوري المصري 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513334/في-مباراة-درامية-يوفنتوس-يقلب-الطاولة-على-إنتر-في-9-دقائق