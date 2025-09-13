هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس

تغلب نيس على ضيفه نانت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجل جيريمي بوجا هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين الحارس أنتوني لوبيز في الدقيقة 56.

وشارك مصطفى محمد ضمن التشكيل الأساسي لنانت.

واستمر المهاجم المصري في الملعب حتى أتى المغربي يوسف العربي بدلا منه في الدقيقة 86.

بينما يستمر غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس بسبب الإصابة.

النتيجة رفعت رصيد نيس إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بالفوز الثاني في أول 4 مباريات.

أما نانت فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر، بفوز وحيد و3 هزائم.

مصطفى محمد سجل هدف نانت الوحيد حتى الآن في الدوري الفرنسي، وهو هدف الفوز على أوكسير في الجولة الثالثة.

جميع مباريات نانت حتى الآن انتهت بنفس النتيجة 1-0، في الهزائم أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج ونيس، وفي الفوز على أوكسير.