قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع

عاد إمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي إلى قائمة الأهلي في مواجهة إنبي لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البترولي غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويظهر إمام ومروان لأول مرة في قائمة الأهلي هذا الموسم بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يعود ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ضد فاركو في الجولة الثانية.

ويغيب أحمد عبد القادر عن قائمة الأهلي إذ يواصل التأهيل تمهيدا للمشاركة مع الفريق.

ويتواصل غياب الرباعي ياسر إبراهيم ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وعمر كمال لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء إنبي حسبما علم FilGoal.com

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أحمد "سيحا" - مصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - مصطفى العش - محمد هاني -أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: إمام عاشور - محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد رضا - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.