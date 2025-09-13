قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:13

كتب : أحمد الخولي

تدريب الأهلي

عاد إمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي إلى قائمة الأهلي في مواجهة إنبي لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البترولي غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويظهر إمام ومروان لأول مرة في قائمة الأهلي هذا الموسم بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يعود ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ضد فاركو في الجولة الثانية.

أخبار متعلقة:
رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز

ويغيب أحمد عبد القادر عن قائمة الأهلي إذ يواصل التأهيل تمهيدا للمشاركة مع الفريق.

ويتواصل غياب الرباعي ياسر إبراهيم ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وعمر كمال لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء إنبي حسبما علم FilGoal.com

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أحمد "سيحا" - مصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - مصطفى العش - محمد هاني -أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: إمام عاشور - محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد رضا - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

الأهلي إنبي الدوري المصري قائمة الأهلي
نرشح لكم
الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج خبر في الجول – الزمالك يحدد موعد بدء التفاوض على تجديد لاعبيه الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة
أخر الأخبار
ماركا: تأكد غياب خوليان ألفاريز عن مواجهة ليفربول دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يحدد موعد بدء التفاوض على تجديد لاعبيه 21 دقيقة | الدوري المصري
تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يفقد أوديجارد أمام بلباو للإصابة 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا للنخبة - الوحدة يحول تأخره لفوز قاتل على اتحاد جدة 57 دقيقة | آسيا
تقرير يكشف كواليس رفض تودور رحيل بطل يوفنتوس ضد إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513332/قائمة-الأهلي-عودة-إمام-ومروان-وياسين-أمام-إنبي-وغياب-رباعي-الدفاع