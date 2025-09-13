سلة – منتخب مصر للناشئين يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام كوت ديفوار

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:07

منتخب مصر تحت 16 كرة سلة

ودع منتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة، منافسات بطولة إفريقيا "أفروباسكت" بالخسارة أمام كوت ديفوار 75-58 في نصف النهائي.

وتقام البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 2 لـ 14 سبتمبر الجاري.

وكان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على أنجولا في ربع النهائي بنتيجة 69/51.

وبذلك يلعب منتخب مصر ضد مالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يجمع النهائي بين الكاميرون وكوت ديفوار.

أما على مستوى الناشئات فكان منتخب مصر تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على الكاميرون، ليضمن التأهل لكأس العالم للناشئين في التشيك. ويلعب في نهائي البطولة ضد كوت ديفوار.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة 77/67 في دور المجموعات، ثم حقق الفوز على منتخب ليبيريا، بنتيجة 74/61، في المباراة الثانية، قبل الخسارة من مالي 67/62، وتأهل منتخب الفراعنة الصغار كوصيف للمجموعة الثالثة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، إسلام جمعة طبيب الفريق.

وفي 8 نسخ سابقة من البطولة وصل منتخب مصر للمباراة النهائية في جميعها.

فاز باللقب في 5 نسخ في 209 و2011 و2015 و2019 و2021.

وخسر اللقب 3 مرات في 2013 و2017 و2023.

منتخب مصر كرة سلة
