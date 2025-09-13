بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يتعادل مع النصر

تعادل فريق الجزيرة مع ضيفه النصر سلبيا، ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة الجزيرة

ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي.

وشارك الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل مع الجزيرة في المباراة من البداية.

وغادر إبراهيم عادل الملعب في الدقيقة 70، بينما أكمل النني المباراة بالكامل.

وتعد المباراة هي الثالثة التي يشارك فيها إبراهيم عادل مع الجزيرة في الدوري الإماراتي.

وذلك بعدما انضم له في فترة الانتقالات الماضية قادما من بيراميدز.