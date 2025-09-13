كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:45
كتب : FilGoal
قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه القادسية لافتتاح الدوري الكويتي بالفوز بنتيجة 4-0 على النصر.
وشارك كهربا المنضم حديثا للفريق أساسيا منذ بداية اللقاء.
وظهر كهربا بالقميص رقم 74 لتخليد ذكرى شهداء الأهلي كما كشف في وقت سابق.
وتقدم القادسية بهدف راشد الدوسري في الدقيقة 39 من صناعة كهربا، وبعد 3 دقائق ضاعف عيد الرشيد من تقدم القادسية.
شوط أول انتهى بنتيجة 2-0.
وعزز بدر المطوع النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58 وبعد 4 دقائق انفرد كهربا وراوغ الحارس وسجل لتصبح النتيجة 4-0.
الفوز تصدر به القادسية الترتيب مبكرا بفارق الأهداف عن العربي والفحيليل.
ويحل القادسية ضيفا على الشباب في الجولة الثانية من الدوري الكويتي.
