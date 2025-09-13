كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

كهربا - القادسية الكويتي

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه القادسية لافتتاح الدوري الكويتي بالفوز بنتيجة 4-0 على النصر.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

القادسية

وشارك كهربا المنضم حديثا للفريق أساسيا منذ بداية اللقاء.

وظهر كهربا بالقميص رقم 74 لتخليد ذكرى شهداء الأهلي كما كشف في وقت سابق.

أخبار متعلقة:
وتقدم القادسية بهدف راشد الدوسري في الدقيقة 39 من صناعة كهربا، وبعد 3 دقائق ضاعف عيد الرشيد من تقدم القادسية.

شوط أول انتهى بنتيجة 2-0.

وعزز بدر المطوع النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58 وبعد 4 دقائق انفرد كهربا وراوغ الحارس وسجل لتصبح النتيجة 4-0.

الفوز تصدر به القادسية الترتيب مبكرا بفارق الأهداف عن العربي والفحيليل.

ويحل القادسية ضيفا على الشباب في الجولة الثانية من الدوري الكويتي.

كهربا القادسية الدوري الكويتي
