بسبب الأخطاء.. فاركو يستعد لتقديم شكوى ضد القلاوي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

فاركو - بيان رسمي

يستعد نادي فاركو لتقديم شكوى رسمية ضد حمادة القلاوي حكم مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري.

وتعادل الفريقان أمس الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتأتي الشكوى بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها الحكم خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي.

وطالب فاركو بإبعاد القلاوي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة.

ويري نادي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لمحمد فخري لاعب الفريق ضد الاتحاد ولم يطالع تقنية الفيديو رغم وضوح اللعبة كما أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها فاركو للظلم بسبب القلاوي.

ويري مسؤولي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه سيف تيري في مباراة المصري الموسم الماضي.

ولم يتمكن فاركو من تحقيق الفوز في 5 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة الثانية في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع الاتحاد السكندري للنقطة الخامسة في المركز الـ 17.

الدوري المصري فاركو حمادة القلاوي
