أساسي لأول مرة.. أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال على العربي وتصدر الدوري القطري
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
شارك المحترف المصري أكرم توفيق في فوز فريقه الشمال على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
ورفع الشمال رصيده إلى النقطة 12 في صدارة ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين عن فريق قطر.
وتعد المباراة هي الأولى التي يشارك فيها أكرم توفيق بشكل أساسي مع الشمال هذا الموسم.
وغادر أكرم توفيق الملعب في الدقيقة 76.
سجل ثلاثية الشمال كل من محمد المناع هدفين، وهدف بقدم بغداد بونجاح.
في مباراة أخرى حمدي فتحي كبديل مع فريقه الوكرة الذي خسر من الأهلي بنتيجة 5-3 في الجولة ذاتها من الدوري القطري.
ودخل حمدي فتحي المباراة في الدقيقة 83 وحصل على بطاقة صفراء.
رصيد الوكرة توقف بعد الخسارة عند النقطة 7 في المركز الخامس، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 3 في المركز الـ11 وقبل الأخير.
